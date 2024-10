Soferul copiilor, beat la pranz

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara au organizat luni, 7 octombrie, o actiune pe linie rutiera, care a vizat verificarea mijloacelor de transport scolar si conducatorii acestora.Astfel, in cadrul activitatilor de control, la ora 13:00, pe strada Principala din localitatea Vama Buzaului, a fost oprit un autobuz scolar, in care nu se aflau elevi si care era condus de un barbat, in varsta de 46 de ani. Acesta a fost testat din punct de vedere al consumului de alcool, iar ... citește toată știrea