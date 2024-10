Soferul elvetian autointitulat "nepotul lui Dracula", care a furat o masina din Fagaras, arestat preventiv

Tanarul care spune ca e "nepotul lui Dracula", si care a furat o masina din Fagaras, pe care a condus-o fara permis si sub influenta substantelor psihoactive, provocand un accident soldat cu raniti, arestat preventiv.Tanarul de 19 ani, cetatean strain, care a furat duminica, o masina din Fagaras si a condus-o desi nu are permis si se afla sub influenta substantelor psihoactive, provocand un accident soldat cu trei persoane, in timp ce era urmarit de politistii din Sibiu, a fost arestat ... citește toată știrea