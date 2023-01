Sold-out in nici 24 de ore: trei spectacole ale Operei Brasov s-au vandut "ca painea calda"

In mai putin de o zi, cele trei evenimente ale Operei Brasov programate in luna ianuarie 2023 au fost sold-out! Fie ca este vorba despre spectacolul cu opereta "Crai Nou" de Ciprian Porumbescu, cel de balet "Carmen", pe muzica de G. Bizet, R. Scedrin, sau opera "Nunta lui Figaro", de W.A. Mozart, apetenta publicului a fost una extrem de ridicata. "Inca dinainte de deschiderea casieriei si punerea in vanzare a biletelor, miercuri, la ora 10, spectatorii se ... citeste toata stirea