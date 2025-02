Soldat-patron si cu bani ascunsi de stat

Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj, au efectuat, marti, 11 februarie, 4 perchezitii domiciliare si o perchezitie auto in localitatile Predeal, judetul Brasov, si Azuga, judetul Prahova.Mandatele s-au dat intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de" evaziune fiscala" si ... citește toată știrea