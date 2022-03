Cei de la "Organizatia Trebuie Fetesti" vin cu un nou apel de sprijin catre brasoveni, pentru cei din Ucraina. Pentru soldati, mai exact. "Prin intermediul organizatiei, am reusit sa luam legatura cu cativa soldati ucraineni, am aflat de la acestia ca, periodic, la cateva zile, vin in vama, sa se aprovizioneze. Acum, cea mai mare nevoie a lor ar fi de statii din acelea portabile, sa poata comunica intre ei, ... citeste toata stirea