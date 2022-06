Solstitiu de vara. 21 iunie, cea mai lunga zi

Solstitiul de vara marcheaza inceputul verii astronomice si este momentul in care ziua este mai lunga, iar noaptea cea mai scurta. In 2022, solstitiul de vara are loc pe 21 iunie, la ora 12:14. Dupa aceasta data, zilele incep sa se micsoreze, fenomen care va dura pana pe 21 de decembrie, cand este solstitiul de iarna. La momentul solstitiului de vara, Soarele se va afla la 23 grade 27′ distanta unghiulara nord fata de ecuatorul ceresc, el descriind miscarea diurna pe un cerc paralel cu ... citeste toata stirea