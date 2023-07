Ministrul Educatiei, Ligia Deca, spunea saptamana trecuta ca dispozitivele de bruiaj ar putea fi o solutie pentru situatiile in care subiectele de la examenele nationale sunt fotografiate cu camere spion si ajung in spatiul public, asa cum s-a intamplat, intre altele, la proba de matematica la Bacalaureat 2023. Aceasta optiune, pe care autoritatile din educatie din alte tari o luau in considerare inca de acum 10-15 ani, este ilegala in UE, in SUA si majoritatea tarilor dezvoltate, iar Romania ... citeste toata stirea