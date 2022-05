Solutia "container" si la Zarnesti: Firma primariei de gospodarire oraseneasca se va muta in spatii modulare: 266.028 lei, garantie 10 ani

Structurile modulare, simple si ieftine, incep sa fie cautate de autoritatile locale. Astfel de structuri sunt folosite pentru amenajarea unor facilitati medicale si, mai nou, reprezinta o solutie si pentru amenajarea unor sedii administrative. Recent, la Sacele s-a anuntat ca pentru birourile administrative ale spitalului se are in vedere aceasta solutie constructiva, iar acum, si firma care se ocupa de gospodarirea orasului Zarnesti, Compania de Servicii Publice Zarnesti SRL, aflata in ... citeste toata stirea