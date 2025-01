Solutia Primariei Brasov pentru urgentarea proiectelor: o noua comisie, Tehnico-Economica

Avand in vedere ca "activitatea municipalitatii brasovene se va intensifica in perioada urmatoare", Primaria Brasov a anuntat ca s-a decis sa se infiinteze o noua structura, care sa se asigure ca documentele sunt intocmite corect si la timp. Astfel, in sedinta de plen de joi, 30 ianuarie, consilierii locali sunt asteptati sa voteze constituirea unei Comisii Tehnico-Economice la nivel de primarie, cu rol de avizare a documentatiilor supuse analizei.Conform explicatiilor Primariei Brasov, ... citește toată știrea