Solutie ingenioasa gasita de Consiliul Judetean Brasov pentru a nu intarzia "Programul Cornul si laptele"

Daca Primaria Brasov este in impas in ceea ce priveste achizitionarea produselor din cadrul Programului pentru scoli al Romaniei (Programul cornul si laptele), Consiliul Judetean Brasov a gasit o solutie prin care incearca sa evite prelungirea licitatiei. Astfel, dupa ce a lansat inca din 19 iulie procedura de achizitie pentru lactate, mere si produse de panificatie, in 12 august, printr-o erata la anuntul de participare si mai multe clarificari, administratia judeteana brasoveana a actualizat ... citeste toata stirea