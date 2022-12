Intrebare cititor: "Exista tratamente homeopate pentru starile de angoasa si frica? Eu lucrez in strainatate, dar baiatul meu de 10 ani locuieste la bunici, la mama mea. De la o vreme imi spune ca are o senzatie de nod in gat si cred ca face atacuri de panica. Sunt constienta ca il afecteaza puternic faptul ca sunt departe de el. Ce as putea sa ii dau pentru linistire?"Raspuns ... citeste toata stirea