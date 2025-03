Somaj februarie 2025 Brasov - Peste 3.000 de femei fara loc de munca, inregistrate la AJOFM

Rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Brasov in luna februarie 2025Distribuie daca iti place!2,76% - rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Brasov in luna februarie 2025La sfarsitul lunii februarie 2025 in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov erau inregistrati 7.135 someri (din care 3.153 femei), rata somajului fiind de 2,76%.Comparativ cu ... citește toată știrea