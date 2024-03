Somatie - 5 martie 2024

Judecatoria BrasovDosar nr. 11963/197/2023SomatieSe aduce la cunostinta celor interesati ca petentii Costandache Ioan si Costandache Ioana, ambii cu domiciliul in Brasov, str. Metalurgistilor nr. 12, bl. 1, sc. D, ap. 13, jud. Brasov, au solicitat Judecatoriei Brasov sa se constate ca au dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Brasov, str. Metalurgistilor nr. 12, bl. 1, sc.D, parter, ap. 4, jud. Brasov, inscris in CF 115104-C1-U57 Brasov, sub nr. top ... citește toată știrea