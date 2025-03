Somatii - 5 martie 2025

SOMATIESe aduce la cunostinta celor interesati ca petentul Nagy Mihail a solicitat Judecatoriei Brasov sa se constate ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului teren agricol avand nr. topografic -parcela 92/1/1/70, in suprafata de 8100 mp si asupra terenului agricol avand nr. topografic -parcela 156/54, in suprafata de 5000 mp, situate in extravilanul Municipiului Sacele, cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. 1052 alin. 2 Cpc. Persoanele interesate pot ... citește toată știrea