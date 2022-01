Somerii pandemiei la Brasov, inca multi la Brasov: 334 de firme, 2.545 de oameni

Pandemia continua sa afecteze economia judetului. Asa cum s-a intamplat de la inceput, unele domenii sunt afectate mai puternic decat altele. Guvernul a emis anul trecut o ordonanta, in urma careia firmele care nu-si pot desfasura activitatea din cauza restrictiilor pot solicita trimiterea in somaj a angajatilor si acordarea unui ajutor. In judetul Brasov au existat cateva sute de firme care si-au trimis angajatii in somaj ethnic, ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati."In perioada ... citeste toata stirea