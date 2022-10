Sondaj: Aproximativ 60% dintre romani au declarat ca situatia financiara li s-a inrautatit

Un procent de 59,5% dintre romani declara ca situatia financiara li s-a inrautatit fata de anul trecut, rezulta din Barometrul financiar trimestrial realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.Conform sursei citate, ponderea celor afectati financiar a crescut cu 10 puncte procentuale (pp) fata de precedentele trimestre, de la o medie de 49,4% in primele doua trimestre."Si perspectivele de viitor sunt mai sumbre decat in prima ... citeste toata stirea