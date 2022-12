Sondaj: Cei mai multi romani cred ca Romania de maine condusa de copiii de astazi va arata mai bine

Un sondaj realizat de INSCOP Research releva ca majoritatea romanilor cred ca Romania de maine condusa de copiii de azi va arata mai bine, 54% dintre cei intrebati fiind de aceasta parere, in timp ce 25,2% spun ca va fi mai rau, iar 15,7% ca va fi la fel, informeaza Agerpres.Conform cercetarii sociologice, dintre cei care au incredere in modul in care copiii de azi vor conduce Romania de maine 59% sunt barbati, 62% - persoane cu studii superioare, 65% - persoane cu venituri mari, 59% - ... citeste toata stirea