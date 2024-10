Sondaj eJobs: 70% dintre angajatori sunt ingrijorati ca angajatii lor nu sunt suficient de flexibili si nu vor sa inteleaga faptul ca piata muncii se schimba rapid

Angajatorii din Romania incep sa devina tot mai preocupati de adaptarea oamenilor din companie la transformarile de pe piata muncii, in contextul in care dezvoltarea permanenta a tehnologiei pare sa se transforme intr-un real obstacol pentru tot mai multi angajati si candidati.Astfel, potrivit celui mai recent sondaj derulat de eJobs.ro, 67,6% dintre angajatori au raspuns ca principala provocare cu care se confrunta in adaptarea angajatilor la noile cerinte din piata este legata de faptul ca ... citește toată știrea