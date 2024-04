Sondaj eJobs: Peste 70% dintre angajati si-ar schimba locul de munca daca ar primi un salariu mai mare

Un salariu mai mare este principalul obiectiv al celor care planuiesc sa isi schimbe jobul in perioada urmatoare, aparand in 78,2% dintre raspunsuri, potrivit unui sondaj realizat de platforma de locuri de munca eJobs. Urmatorul cel mai important lucru pentru ei, in perspectiva unei noi angajari, este posibilitatea de a lucra de acasa, mentionata de 37,2% dintre respondenti. Alte lucruri pe care le cauta sunt oportunitatile de a avansa in cariera (35,9%), mai multe beneficii extrasalariale (33, ... citește toată știrea