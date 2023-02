Un ultim sondaj de pe scena politica, realizat de AtlasIntel, care precizeaza ca este singura companie de sondare a opiniei publice pe canal exclusiv digital notat cu nota "A" in clasamentul FiveThirtyEight, arata ce candidat sustinut de PSD ar marca un succes in fata potentialei candidate la prezidentiale Laura Codruta Kovesi.Geoana, avans considerabil in fata lui KovesiIn contextul in ... citeste toata stirea