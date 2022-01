Partidul AUR s-ar situa pe locul doi in ceea ce priveste intentia de vot a romanilor, potrivit unui sondaj Inscop realizat in perioada 10-18 ianuarie. Partidul lui George Simion a crescut de la 18% in octombrie 2021 la 20,6% din optiunile electoratului.Pe primul loc se claseaza PSD, in scadere fata de lunile anterioare, iar liberalii se claseaza pe locul trei. ... citeste toata stirea