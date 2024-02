Aproape jumatate dintre romani (49,4%) cred ca alegerile din 2024 ar trebui organizate separat, in timp ce 46,6% se pronunta in favoarea comasarii unora dintre scrutine, conform datelor unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Comasarea primului tur al prezidentialelor cu parlamentarele are cei mai multi sustinatori, 82,9%.Procentul celor care considera ca primul tur al alegerilor prezidentiale ar trebui sa se desfasoare simultan cu alegerile locale este de 78%. Peste 42% dintre cei ... citeste toata stirea