Sondaj INSCOP pentru alegerile parlamentare: Partidele din TOPUL facut de romani. Repozitionare pe scena politica

S-a facut un nou sondaj pentru alegerile parlamentare din acest an.Rezultatele actuale indica o competitie stransa si reflecta un peisaj electoral dinamic in Romania.Aproape 30% dintre romanii chestionati in cadrul unui sondaj realizat de INSCOP au declarat ca ar vota cu PSD la alegerile parlamentare, 18,9% exprimandu-se in favoarea PNL, iar 14,7% pentru AUR. Partidul SOS Romania, condus de Diana ... citește toată știrea