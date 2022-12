Sondaj INSCOP: PSD cel mai mic scor din ultimul an, AUR sufla in ceafa PNL

2022 a fost un an mai echilibrat din punct de vedere al crizelor politice, dar marcat puternic de criza de securitate si criza economica. Cel mai recent sondaj INSCOP arata o scadere in sondaje a celor doua mari partide aflate la guvernare, PSD si PNL, si o usoara crestere a AUR, scrie hotnews.ro.Potrivit studiului sociologic realizat in luna decembrie, PSD inregistra cel mai slab scor din acest an, 31,5% (cota inregistrata si in septembrie), PNL - 20,2%, AUR - 18,1% si USR -10,9%. Toate ... citeste toata stirea