Geoana, Ciolacu, Simion si Lasconi se bat pe primele pozitii.Un nou sondaj de opinie INSCOP a fost dat publicitatii. Datele privind preferintele romanilor pentru alegerile prezidentiale care vor avea loc anul viitor in Romania surprind.Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana se mentine pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, fiind in crestere usoara, si este urmat de Marcel Ciolacu - candidat PSD-PNL, George ... citeste toata stirea