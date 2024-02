SoNoRo Conac 2024: Concert la Casa de Cultura din Feldioara

SoNoRo Conac aduce primul concert al anului, in sala primitoare a Casei de Cultura din Feldioara!Turneul SoNoRo Conac ajunge in 2024 la editia a XII-a, intitulata "L'heure bleue" - un titlu inspirat de acel interval de timp in care finalul de zi se pregateste sa faca loc inserarii, apoi noptii. "Ora albastra" va fi - din ... citește toată știrea