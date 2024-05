SoNoRo se va auzi in Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea, in 15 mai

Turneul SoNoRo Conac ajunge in Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea pentru un concert care va avea loc miercuri, 15 mai, de la ora 19:00. Concertul va fi sustinut de muzicienii Razvan Popovici (viola), Alexandru Spinu (viola) si Cristiana Mihart (pian). In program, lucrari de Edward Elgar, Rebecca Clarke, Ernest Chausson, Frank Bridge, Gabriel Faure, Fritz Kreisler, Bela Bartok si Gyorgy Ligeti. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.Editia din acest an a turneului este ... citește toată știrea