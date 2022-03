Sorin Cimpeanu: Creta si tabla clasica vor fi inlocuite cu cate o tabla inteligenta in fiecare clasa din Romania

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a spus ca miercuri s-a facut primul pas dintr-o reforma in invatamant, transmite TVR1.El a declarat ca printre altele, va schimba tabla din clasa cu una inteligenta, iar primul avantaj va fi ca ceea ce va fi scris de profesor va putea fi transferat digital fiecarui elev."Azi (n.r. - miercuri) am semnat un ordin de ministru prin care dorim sa promovam o reforma absoluta in educatie" - a spus ministrul Sorin Cimpeanu miercuri seara, la ... citeste toata stirea