Sorin Cimpeanu: Vacanta din februarie nu va mai fi in acelasi timp pentru toti elevii, in anul scolar 2022-2023

Elevii nu vor mai avea in acelasi timp vacanta de primavara, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Scolile, impreuna cu parintii, elevii si profesorii trebuie sa decida pana la sfarsitul acestei luni in ce perioada va fi vacanta din februarie pentru fiecare unitate de invatamant.In anul scolar 2022-2023, vacanta din februarie nu va fi in acelasi timp pentru totii elevii. Scolile trebuie sa decida in urma consultarii cu parintii, elevii si profesorii in ce interval din februarie vor avea ... citeste toata stirea