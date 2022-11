Sorin Ionut Banciu, secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor: De ce avem nevoie de mai multa padure?

Pe 25 noiembrie au fost lansate ghidurile de finantare pentru impaduriri! Simplu, fondul forestier al Romaniei acopera 27,7% din suprafata totala a tarii, in comparatie cu media de 39% in Europa, iar in tara, doar 9 dintre judetele noastre trec de acest prag.Sorin Ionut Banciu (secretar de stat Ministerul Mediului, PNL): "Personal, spun ca rezolvarea unor astfel de probleme reprezinta esenta actului guvernamental si tinta implicarii directe. Iar astazi, e unul din acele momente in care ... citeste toata stirea