Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a emis Ordinul nr. 653/5.09.2022, prin care il suspenda din functia de comisar sef al Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului Brasov pe Sorin Susanu.Motivul invocat in ordin este acela ca Susanu a fost trimis in judecata de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Este vorba de dosarul penal 642/P/2022, in care s-a intocmit ... citeste toata stirea