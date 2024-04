Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, condamnata de Tribunalul Cluj la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Sorina Pintea a fost condamnata, vineri, la 3 ani si 6 luni de inchisoare, in dosarul in care era acuzata de luare de mita in forma continuata.Decizia Tribunalului din Cluj a fost publicata pe portalul justitiei. Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel."In baza art. 396 alin. (2) C.proc.pen., cu retinerea art. 36 alin. (1) C.pen., condamna inculpata P.S., la pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in regim privativ de libertate, pentru savarsirea infractiunii de ... citește toată știrea