Sorina Tirca a fost transferata definitiv la Rapid Bucuresti

Sorina Tirca s-a transferat definitiv la Rapid Bucuresti. A evoluat in sezonul 2021-2022 pentru echipa bucuresteana, imprumutata fiind de la Corona Brasov.Formatia bucuresteana a tinut sa o pastreze pe Sorina pe postul de inter stanga si a perfectat transferul, de curand, cu CSM Corona Brasov.Dupa semnarea transferului, directorul CSM Corona Brasov, Radu Miclaus, a declarat: "Ma bucur ca Sorina joaca, in continuare, in Liga Florilor. In formatia care a castigat anul acesta campionatul si ... citeste toata stirea