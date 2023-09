Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat acuzat de zeci de fapte de viol, corupere sexuala si agresiune sexuala. Victimele sale erau minore, una fiind chiar fiica sa.Sotia barbatului a fost trimisa si ea in judecata pentru fapte similare, iar procurorii au stabilit ca una dintre infractiuni a fost comisa in prezenta fiicei celor doi.Parchetul de pe langa Judecatoria Alba a anuntat, miercuri, ca ... citeste toata stirea