O femeie de aproximativ 60 de ani a fost surprinsa de tren joi, 23 iunie, in cursul serii, in zona cimitirului de la Micsunica din Brasov, caz despre care am relatat si in editia trecuta. Politistii au fost anuntati prin numarul de urgenta 112, dar cand au ajuns la locul accidentului nu au avut ce sa faca decat sa constate decesul femeii.Unul dintre martori a povestit pentru BizBrasov.ro ca la locul accidentului a ... citeste toata stirea