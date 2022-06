"Spaga" de la Ruia: caz inchis, intelegere cu Parchetul

Administratorul Telescaunului Ruia din Poiana Brasov, Viorel Bratu, a recunoscut ca a luat mita, acuzatie pentru care a fost retinut in noaptea 10/11 martie 2022.Astfel, Tribunalul Brasov a admis vineri, 10 iunie, acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de inculpat cu Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, pedeapsa convenita fiind de 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de 2 ani, timp in care va trebui sa presteze 60 de zile de munca neremunerata in ... citeste toata stirea