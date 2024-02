Spania a inregistrat cea mai calduroasa luna ianuarie din istoria inregistrarilor meteorologice

Spania a inregistrat cea mai calduroasa luna ianuarie de la inceputul inregistrarilor, in 1961, temperaturile medii de luna trecuta ajungand la 8,4 grade Celsius, cu 0,4 grade Celsius peste recordul anterior, stabilit in 2016, relateaza agentia Reuters, citata de Agerpres.Temperatura din Spania continentala a depasit, de asemenea, cu 2,4 grade Celsius media pentru luna respectiva din perioada 1991-2020. Vremea neobisnuit de calduroasa din mijlocul iernii a atras oamenii pe plajele si in ... citește toată știrea