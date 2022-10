Se intareste flancul de est al NATO prin strategia de descurajare a aliatilor in fata invaziei rusesti din Ucraina. Astfel, Spania va trimite avioane si soldati in perioada urmatoare in Romania.Spania a anuntat, sambata, ca va trimite 14 avioane de vanatoare in Romania si Bulgaria pentru intarirea prezentei militare in flancul de est al NATO, ... citeste toata stirea