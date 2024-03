Spatiile de joaca, adaptate pentru copiii cu dizabilitati

Un proiect de lege votat marti, 12 martie, in Senat propune ca fiecare spatiu de joaca, din parcuri sau aflat in interior, trebuie sa permita circulatia neingradita a tuturor copiilor si sa fie semnalizat, inclusiv cu simboluri si text in Braille. In plus, trebuie sa aiba montate cel putin doua echipamente care sa poata fi folosite de copii cu deficiente, cum este si leaganul conceput special pentru micutii in scaun ... citește toată știrea