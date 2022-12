Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brasov va functiona dupa un program special in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, potrivit directorului executiv al SPCLEP Brasov, George Rosca, la Serviciul Stare Civila - Decese nu se va lucra in 25 decembrie 2022 si nici in 1 ianuarie 2023. In schimb, in zilele de 24, 26, 31 decembrie 2022 si 2 ianuarie 2023 va fi program cu ... citeste toata stirea