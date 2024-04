Speakeri internationali de top la Conferinta Great People Inside, "Everything HR", la Hotel Qosmo din Brasov

Brasovenii au sansa sa descopere viitorul si succesul in Resurse Umane la Conferinta Great People Inside, "Everything HR", eveniment sustinut de NewsBV.ro, care se va desfasura la Hotel Qosmo din Brasov.Speakeri internationali de top vor fi prezenti la cea de-a XIX-a editie a Conferintei Great People Inside, "Everything HR", un eveniment deosebit care va avea loc in perioada 29-30 Mai la Hotel Qosmo din Brasov.Acesta este un eveniment de neratat! Speakeri de top ni s-au alaturat si anul ... citește toată știrea