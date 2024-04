Specialist: Cel mai periculos este drogul violului care este incolor, inodor, insipid

Psihologul Eduard Bondoc, doctor in medicina in cadrul Clinicii de Psihiatrie din Craiova, este de parere ca cel mai periculos drog este cel asa-numit drog al violului care nu are nici gust, nici miros, nici culoare. El le-a sfatuit pe fetele care merg la petreceri sa isi supravegheze bauturile, transmite News.ro."Cel mai periculos este drogul violului. se numeste rohipnol, este ... citește toată știrea