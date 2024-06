Spectacol aniversar, 14 ani de Teatru Particular

Teatrul Particular invita brasovenii la un spectacol aniversar, miercuri, 10 iulie, de la ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta.Piesa pusa in scena va fi "Actrita", cu Dorina Roman si Monica Codreanu , de Elvira Rimbu. O actrita faimoasa, cu roluri importante, adulata de public si barbati deopotriva, traieste micile sale drame de diva plictisita. Are o varsta, n-are familie (nu ca i-ar lipsi foarte ... citește toată știrea