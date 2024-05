Spectacol ecvestru la Herghelia de lipitani de la Sambata de Jos, de Ziua Copilului

Ca in fiecare an, Herghelia de lipitani de la Sambata de Jos organizeaza spectacole pentru Ziua Copilului. In data de 1 iunie 2024, incepand cu ora 9.00, Herghelia Sambata de Jos organizeaza Ziua Portilor deschise, iar de la ora 11.00 un spectacol ecvestru. Herghelia de la Sambata de Jos este una dintre cele mai vechi din Romania, fondata in anul 1874, iar caii din rasa Lipitan provin de la Herghelia Lipizza din Slovenia, unde procesul de selectie pentru aceasta rasa a inceput inca din 1580. ... citește toată știrea