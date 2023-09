Intr-un efort unitar de a aduce bucurie si de a sustine o cauza nobila, Asociatia Copiilor cu Sindrom Down "Zambete si Suflete Curate" organizeaza, in parteneriat cu Clubul Lions "Gloria" din Brasov, primul spectacol caritabil dedicat copiilor si adultilor cu Sindrom Down.Evenimentul deosebit va avea loc marti, 19 septembrie 2023, la Centrul Cultural Reduta Brasov, incepand cu ora 18.00 si are ca scop strangerea de fonduri pentru construirea unui centru de zi dedicat copiilor si adultilor cu ... citeste toata stirea