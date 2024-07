Spectacolul "This Is My Song" de sambata, din Piata Sfantul Ioan, amanat cu o ora din cauza caniculei

Opera Brasov anunta ca din cauza caldurii, concertul "This Is My Song" de sambata, din Piata Sfantul Ioan, va incepe cu o ora mai tarziu.Reprezentantii Operei Brasov au anuntat ca din cauza caniculei, evenimentul de sambata, din Piata Sfantul Ioan, concertul "This Is My Song", va incepe de la ora 20.00, si nu de la ora 19.00, asa cum era programat initial.Evenimentul din Piata Sf. Ioan este dedicat coloanelor sonore ale multor ... citește toată știrea