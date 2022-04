Speculatii pe tema mortii primarului din Jibert

Primarul comunei Jibert, Iancu Boieriu, in varsta de 64 de ani, a incetat miercuri din viata. In jurul decesului sau au aparut o serie de speculatii, respectiv ca edilul ar fi fost agresat in urma cu cateva zile de consateni ai sai, potrivit unor informatii transmise de localnici redactiei BizBrasov.ro. Unele voci spun ca ar fi fost chiar oameni cu "functie", iar neintelegerile care au degenerat in bataie ar fi inceput pe fondul consumului de alcool la o stana de langa sat.Surse ... citeste toata stirea