Speranta de viata a omului se preconizeaza ca va creste pana la 120 de ani peste cateva decenii datorita noilor tehnologii, precum inteligenta artificiala (IA) si a cunostintelor dobandite in urma pandemiei de COVID-19, a relatat duminica televiziunea suedeza (SVT), informeaza agentia Xinhua, citata de Agerpres."Prognosticul nostru este o durata de viata intre 100 si 120 de ani in aproximativ 50 de ani, cel putin in tarile dezvoltate", a ... citeste toata stirea