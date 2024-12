Speranta... pe simezele de la Centrul Multicultural

Brasovenii sunt asteptati, de sambata, 7 decembrie, sa viziteze noua expozitie de pe simezele Centrului Multicultural Brasov, de la Rectorat - New Hope (Noua Speranta, trad.), semnata de Roman Tolici, unul dintre cei mai apreciati pictori contemporani din Romania. Expozitia va fi vernisata in 7 decembrie, la ora 18.00, si poate fi vizitata pana in 31 ianuarie 2025.New Hope reuneste o selectie de lucrari recente, realizate in ultimii patru ani, care se constituie intr-o reflectie profunda ... citește toată știrea