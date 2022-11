"Spiritul Iernii", la Feldioara

Dupa doi ani de pauza pandemica, "Spiritul Iernii" revine la Feldioara. Vorbim despre Festivalul initiat inca din 2011, de catre administratia locala, iar in acest an are loc in 6 decembrie, incepand cu orele 18:00, la Casa de Cultura Feldioara."Ne bucuram acum sa putem relua un eveniment drag comunitatii, acesta marcand inceputul perioadei sarbatorilor de iarna, atat prin programul tematic pregatit si invitatii speciali, precum si prin straiele de sarbatoare pe care localitatea le imbraca ... citeste toata stirea